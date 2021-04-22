Москва, , 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел России рассчитывает на то, что посол США в Москве Джон Салливан в ходе проведения консультаций в Вашингтоне будет способствовать выработке американской стороной позиции, позволяющей не заводить отношения двух стран в тупик. Об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

"Надеемся, что американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со своими административными структурами, которые курируют вопросы двусторонних отношений с Россией для того, чтобы каким-то образом сформировать позицию, которая позволит далее не заводить двусторонние отношения в тупик», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многовекторный процесс разрушения отношений между Россией и странами Европы инициируется самим Европейским союзом.