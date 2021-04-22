Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Традиционное шествие радиофака Уральского федерального университета в Екатеринбурге находится под угрозой отмены, сообщили в пресс-службе вуза.

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Ежегодное мероприятие в честь Дня радио (7 мая) стало городской традицией. Однако в 2021 году ей, скорее всего, не суждено увидеть свет. Причиной стала пандемия коронавируса.

Шествие «с вероятностью в 90% не состоится», уточнили в УрФУ. Вуз так и не получил разрешения от местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перенесли шествие «Бессмертного полка» на 24 июня 2021 года.

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