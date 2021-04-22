Москва, , 14:24 — REGNUM Комментировать заявления, которые делают власти Чехии в последнее время, бесполезно. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Комментировать заявления бесполезно, потому что это заявления сами себе противоречат», — пояснила дипломат.

Она добавила, что «за последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции». Причём противоречия есть во всех заявлениях — и о высылке дипломатов, и «в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году», подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«То, что делает Прага, — это абсурдно само по себе, находится вне логики вообще какой-либо, вне дипломатической практики», — уверена Захарова.

По её словам, Прага должна разобраться сама с собой, вспомнить, что есть нормы и практика международных отношений и вести себя прилично.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии заподозрили спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслали из страны 18 российских дипломатов.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с расследованием взрывов складов, которую она назвала «маразматическим парадом» заявила, что официальных материалов по этому делу фактически нет, а местные власти сами не могут толком разобраться в том, что произошло в действительности.