Москва, , 14:29 — REGNUM Украина уже никогда не сможет вернуть в свой состав территории ДНР и ЛНР. Об этом 22 апреля заявил писатель и политик Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, Украина прекрасно понимает, что в случае широкомасштабного наступления на территорию народных республик в конфликт вмешается Россия. Понимают в Киеве и тот факт, что после этого война для них обернется тотальным поражением.

«Самое неприятное, что гибнут люди. Интенсивность перестрелок на всей линии соприкосновения как в 2014—2015 годах. И все потому, что США сказали Зеленскому: «Попрыгай маленько, нам надо на Россию повлиять». Украина потеряла Донбасс. Украина никогда не вернет Донбасс. Там все будут русскими и этим все закончится», — сказал Прилепин.

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