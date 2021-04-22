Манчестер, Великобритания, , 14:23 — REGNUM Группа фанатов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» устроила протест около базы команды. Об этом 22 апреля сообщается в «твиттере» Red Issue.

Болельщики заблокировали оба входа на базу и растянули плакаты с требованием ухода владельцев клуба, семьи Глейзеров. Кроме того, они смогли пробраться на тренировочное поле, где вновь стали демонстрировать баннеры.

Отмечается, что фанаты сохраняют недовольство действиями клуба, несмотря на решение покинуть Суперлигу.

Ранее сообщалось, что из-за срыва проекта Суперлиги семья Глейзеров может продать контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед», которым владеет с 2005 года.

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