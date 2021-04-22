Камышин, Волгоградская область, , 14:34 — REGNUM Партию табачной продукции без акцизных марок изъяли оперативники в Камышине Волгоградской области. Двое местных жителей реализовывали сигареты через розничную торговую сеть, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские изъяли из хозяйственных постройках, принадлежащих 45-летнему и 52-летнему подозреваемым, 25,7 тысячи пачек сигарет различных наименований. По документам розничная стоимость изъятого табака составляет более 2,5 млн рублей. Мужчины пояснили, что приобретали сигареты у неустановленного лица, а затем реализовывали их через местную розничную сеть.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.