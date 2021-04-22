Красноярск, , 14:20 — REGNUM Выступая 22 апреля с отчётом о работе за 2020 год, губернатор Красноярского края Александр Усс затронул тему выхода из пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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По его словам, в настоящее время «базовые характеристики эпидемической ситуации в крае выглядят вполне приемлемо». Регион готов к преодолению возможных вызовов.

Цель на ближайшее время — массовая вакцинация. Всего в Красноярском крае предстоит привить свыше 1,2 млн человек. Как уточнил Усс, в регионе развёрнуто более 120 прививочных пунктов.

Также губернатор подчеркнул, что региону необходимо вернуться к докризисным показателям и «обеспечить движение вперёд — к национальным проектам».

В целом, несмотря на пандемию, краю «удалось не допустить коллапса системы здравоохранения, экономики, социальной сферы», считает губернатор.

По информации краевых властей, удалось укрепить материально-техническую базу здравоохранения: в районах построено 57 ФАПов, приобретено 107 единиц транспорта, открыто четыре новых амбулаторных онкоцентра и так далее.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Красноярском крае остаётся напряжённой. В регионе зарегистрировали циркуляцию мутировавших штаммов коронавируса — британского и южноафриканского.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в крае выявлено 69 422 носителя коронавируса.

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