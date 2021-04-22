Донецк, , 14:21 — REGNUM Донбасс готов защищать права русскоязычных жителей Украины. Об этом заявил 22 апреля глава ДНР Денис Пушилин, выступая на открытии форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке.

По его словам, на подконтрольной Украине территории уничтожается всё русское, вытравливается память о борцах с нацизмом, и задача форума — привлечь к этому внимание мирового сообщества.

«В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны. Но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи — и весь Русский мир. Хочу твёрдо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что с этой целью была разработана гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса, а также поддержке русскоязычного населения Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, что гуманитарная программа будет распространена на всю территорию Украины. В рамках этой программы будет, в частности, оказываться помощь учителям русского языка и литературы.

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