Мадрид, , 14:20 — REGNUM Банковская компания BBVA предложила профсоюзам уволить 3800 сотрудников в Испании, что составляет 16,3% штата из примерно 23 300 рабочих. Этот шаг предлагается реализовать в дополнение к закрытию 530 офисов, или 21,3% своей сети, чтобы добиться прибыльности и эффективности, пишет испанское издание La Razón.

Отмечается, что данный план корректировки будет применяться как в центральных службах, так и в сети филиалов, оставив остальные компании, составляющие предприятие в Испании, в стороне.

Компания BBVA оправдывает свое решение в контексте «глубокой трансформации, которую переживает сектор», отмеченной «огромным давлением конкуренции, низкими процентными ставками, ускоренным внедрением цифровых каналов» клиентами и появлением новых цифровых игроков. Банк считает, что для гарантии своей «конкурентоспособности и устойчивости занятости в будущем» необходимо продолжать работать еще более решительно, чтобы сократить свою структуру затрат.