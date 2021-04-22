Висконсин, США, , 14:20 — REGNUM Игроки Call of Duty: Warzone успели провести несколько матчей на новой игровой карте, до того как разработчики из Raven Software скрыли её. Об этом 22 апреля сообщает издание Eurogamer.

В течение ограниченного времени геймеры смогли посмотреть, как выглядит карта «Верданск 1984» — получить к ней доступ можно было через частные матчи. Однако разработчики оперативно заблокировали эту возможность.

Ранее в Call of Duty: Warzone прошло событие, в рамках которого игровую карту Верданск взорвали ядерными бомбами. Ожидается, что в следующем сезоне Warzone персонажи геймеров отправятся в прошлое — в 1984 год.

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