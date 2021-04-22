Москва, , 14:17 — REGNUM Дискуссия по досье блогера Алексея Навального в ПАСЕ стала бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Докладчик Жак Мер явно лукавил, когда говорил, что подготовленный проект резолюции не носит «ангажированный и антироссийский характер». Именно в таком формате, уважаемый господин Мэр, и выдержана принятая Ассамблей резолюция. Речь не идет о верховенстве закона и права (которые систематически нарушал Навальный), речь идет о повышении градуса антироссийской истерии на пространстве Совета Европы и вмешательстве в компетенцию судебной системы РФ», — заявил Слуцкий.

Россия не собирается реагировать на истеричные призывы и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов, подчеркнул он.

«Навальный не является ни политическим заключенным, ни узником совести, каким его пытаются представить на Западе. Навальный совершил экономическое преступление, нарушил условия условного наказания и по решению суда был помещен в исправительное учреждение», — перечислил депутат.

При этом Россия не намерена покидать СЕ.

«Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести. Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было не просто. Надеемся, что здравый смысл и правда рано или поздно восторжествуют», — заключил Слуцкий.

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