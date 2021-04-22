Страсбург, Франция, , 14:25 — REGNUM Осуждённого блогера Алексея Навального следует освободить из колонии до начала июня, а в оставшееся время обеспечить за его здоровьем должный уход. Об этом говорится в тексте резолюции, одобренной 22 апреля заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Резолюцию поддержали 105 депутатов, против высказались 26, воздержались — 11.

«Ассамблея <…> призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне», — говорится в документе.

До освобождения блогеру потребовали предоставить всю необходимую медпомощь, в том числе обследовать его и назначить лечение от выбранного им самим врача. Также должны быть соблюдены все права Навального в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и законодательством РФ.

Заседание, о котором идёт речь, должно состояться с 7 по 9 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее освободить Навального потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Блогер отбывает наказание за мошенничество в одной из колоний Владимирской области.

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