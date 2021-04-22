Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM В Бурятии за первые два месяца 2021 года смертность выросла сразу на 22,3% по сравнению с январём-февралём прошлого года. Всего в регионе зафиксирована смерть 2098 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

При этом за тот же период времени в республике родилось 1840 человек, что на 11,2% меньше аналогичного периода 2020 года.

«В январе-феврале 2021 года естественная убыль населения составила — 258 человек», — резюмировали в службе статистики.

Добавим, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, в республике был зафиксирован естественный прирост населения. Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев в республике родилось 12 620 человек, умерли 11 622.

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