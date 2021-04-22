Осло, , 14:20 — REGNUM На норвежском авторынке восьмой месяц подряд наблюдается положительная динамика продаж. Об этом сообщает издание Leblogauto.

Так, в марте 2021 года в Норвегии был продан 15 321 автомобиль — на 21,3% больше, чем в марте прошлого года. На электрические модели пришлось более 56% продаж, а на аккумуляторные — 84,8%.

Ожидается, что к концу 2021 года в Норвегии количество проданных автомобилей с электромотором (включая гибридные версии) превысит 90%.

Самым продаваемым автомобилем в марте 2021 года в Норвегии стал электрокар Tesla Model 3 (2169 единиц). Следом идут Toyota RAV4 и Volkswagen ID.4.

Напомним, по итогам 2020 года в Норвегии больше половины продаж автомобилей пришлось на долю транспорта с электрическими двигателями.

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