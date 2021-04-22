Москва, , 14:15 — REGNUM Для станции МЦД-4 в Москве открыли пригородный вокзал Внуково, сообщили 22 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В пресс-службе отметили, что ранее во Внуково находилась железнодорожная остановка без удобств. Сейчас на её месте будет обслуживать пассажиров вокзал в стиле хай-тек с панорамным остеклением.

В вокзале установлена платформа с навесом во всю длину, защищающая от непогоды, работает тёплый терминал с понятной навигацией, кассами и турникетами, приспособленный для маломобильных пассажиров. Кроме того, появился надземный пешеходный переход с эскалаторами и лифтами. Также в здании вокзала есть туалетные комнаты.