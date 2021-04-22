Москва, , 14:16 — REGNUM В обозримом будущем все жители ДНР и ЛНР станут гражданами России. Такой прогноз 22 апреля сделал писатель и политик Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участник ток-шоу напомнил, что на данный момент жителям Донбасса выдано порядка 800 тыс. российских паспортов, а со временем гражданами России станет все население ДНР и ЛНР.

«И когда российские паспорта выдадут всем, а это достаточно быстро произойдет, Владимиру Зеленскому (президенту Украины — прим. ИА REGNUM) будет предъявлять все население Украины за то, что у него был последний шанс начать войну. Потому что потом нельзя будет начинать войну, поскольку там будут одни русские», — подчеркнул Прилепин.

Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин: Россия — одна из самых суверенных стран мира