Брюссель, , 14:14 — REGNUM Европейский союз намерен поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявил 22 апреля на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано.

«Мы поддерживаем все действия Чехии в отношении России. Мы готовы поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в поддержку Чехии, заявила, что Россия хотела бы знать, чем занимаются спецслужбы Евросоюза в других странах.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил «российские угрозы» в адрес Чехии, заявив, что Евросоюз поддерживает Прагу и считает её меры в отношении Москвы правильными.

Читайте также: В НАТО не поддержали Чехию в вопросе коллективной высылки дипломатов из РФ