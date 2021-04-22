Санкт-Петербург, 22 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга не отпустил из СИЗО врача-нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве своей супруги 11 лет назад. Об этом решении 22 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга .

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО Кресты 2

Рассматривая апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Земченкова, Горсуд выслушал мнение как адвоката обвиняемого, так и сторону обвинения, а также представителя потерпевшей стороны — семьи Земченкова. Парадоксально, но адвокат потерпевших выступил за смягчение меры пресечения.

«Сторона защиты просила постановление суда отменить, избрать Земченкову иную меру. Сторона обвинения во мнении разошлась: адвокат потерпевшего поддержал сторону защиты. Просил, как крайнюю меру, домашний арест. Прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы», — рассказали в суде.

В итоге решение районного суда оставлено без изменений — Земченков остается в СИЗО.

«Суд не допустил к участию в процессе в качестве потерпевших детей предполагаемой убитой. Также защите отказали в допросе детей в качестве свидетелей по личности. Потерпевшая сторона выражает глубокую озадаченность тем, что на суде не было ни самого врача Земченкова, ни следователя», — сообщил адвокат детей обвиняемого Александр Почуев.

Отметим, ранее Земченков признался в непреднамеренном убийстве своей супруги Ирины, однако спустя несколько недель после дачи признательных показаний отказался от них уточнив, что он их давал под давлением.