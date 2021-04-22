Барнаул, 22 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае многие из тысяч сирот, стоящих долгие годы в очереди на получение положенного по закону жилья, уже не верят, что когда-нибудь дождутся от властей обещанного. По данным ИА «Банкфакс», очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли 11 граждан по причине смерти.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

О том, что по итогам 2020 года регион оказался в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильём, извещает ТАСС со ссылкой на региональное министерство строительства: неосвоенными остались 627 млн рублей, они возвращены в бюджет.

«Из этих средств 66 млн рублей нам вернули назад для оплаты контрактов, которые успели заключить в конце 2020 года. Эти средства будут потрачены в 2021 году. Таким образом, в федеральный бюджет Алтайский край вернул 561 млн рублей, неосвоенных в 2020 году», — пояснили в пресс-службе профильного министерства.

ИА «Банкфакс» тем временем напоминает, что после проведённых в феврале 2021 года обысков в минстрое Алтайского края обвинение по статье «Халатность» предъявили директору подконтрольного этому ведомству КГКУ «Региональное жилищное управление». По данным следствия, закупки квартир по указанию обвиняемого проходили только в крупных городах, рынки которых довольно ограничены. В итоге из 757 человек, стоящих в очереди, положенные жилые помещения получили только 247, а сумма освоенных средств составила всего 384 млн рублей, то есть около трети от общего финансирования. За весь 2020 год было предоставлено всего 306 жилых помещений, но после общероссийского скандала темпы выросли: за первые три месяца 2021 года выдали 228 единиц жилья.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Алтайском крае право на жилье имеют 5973 сироты (данные СКР). При этом в 2020 году правительство РФ выделило на его покупку 926 млн рублей бюджетных средств (еще 285 млн рублей поступило из регионального). Но из общей суммы (более одного миллиарда рублей) больше половины не были освоены и вернулись в бюджет. В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручал проследить — вернулись ли.

Тогда же жительнице Алтайского края удалось донести до главы СКР проблему, с которой столкнулся её внук. Молодой человек ещё в 2005 году остался сиротой, до сих пор не получил положенного по льготе жилья, и после окончания службы в армии ему попросту некуда будет возвращаться. После этого известия следователям поручено не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников.

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