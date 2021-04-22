Санкт-Петербург, 22 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Реставрационные работы на фасадах Благовещенской церкви Александро-Невской лавры должны быть завершены к 1 сентября 2021 года, к началу основных городских торжеств в связи с 800-летием Святого благоверного князя Александра Невского. Такое поручение дал 22 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра Александро-Невской лавры. Научно-проектная документация реставрации разработана и согласована с городским комитетом по охране памятников.

Gov.spb.ru Александр Беглов (справа) в Алексанро-Невской лавре

«Торжества на берегах Невы станут центральным событием празднования. Мы должны достойно провести все запланированные мероприятия», — сказал губернатор.

Напомним, в этом году город передал в безвозмездное пользование Русской православной церкви второй этаж Благовещенской церкви на территории лавры — примерно 400 кв. метров. В этих помещениях ранее располагался Музей городской скульптуры.

Читайте также: В Петербурге отдают РПЦ на 100 лет часть Благовещенской церкви в лавре

Как отметили в Смольном, в 2020 году была завершена реставрация Подпорной стены восточного двора и ограды с воротами. В текущем году завершат реставрацию семинарского корпуса и ворот восточного двора.

Из федерального бюджета выделено 405,6 миллионов рублей на разработку документации для проведения работ по реставрации 11 зданий Александро-Невской лавры, среди которых — Троицкий собор и Федоровская церковь.

«Общими усилиями нам предстоит продолжить реставрацию уникальных памятников Александро-Невской лавры, сделать все для сохранения объектов культурного наследия» — подчеркнул губернатор.

Ранее федеральные власти предложили Смольному вместе с Санкт-Петербургской епархией проработать вопрос о передаче церкви Лазаревской церкви и церкви Тихвинской иконы Божией Матери, а также земельного участка на набережной реки Монастырки, 5.