Вена, , 14:13 — REGNUM Представители ОБСЕ в Киеве находятся под давлением принимающей стороны, но Россия рассчитывает на их объективность. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил 22 апреля в Вене.

В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ Лукашевич прокомментировал отчёты спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау и главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшара Халита Чевика.

«Уважаемые послы Хайди Грау и Яшар Халит Чевик! Осознаем, что вы находитесь под давлением, в том числе со стороны принимающего государства», — заявил российский постпред.

Он выразил надежду, что послы тем не менее будут следовать только принципам беспристрастности и объективности. Это касается в том числе необходимости рассылки в контактной группе документов, которые распространяют представители Донецкой и Луганской Народных Республик.

Лукашевич также предостерёг СММ от любых попыток выйти за рамки мандата миссии. Она наделена функциями только в контексте ситуации на Украине.

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