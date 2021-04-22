Париж, , 14:19 — REGNUM Французский историк Марк Ферро, являющийся специалистом по истории СССР и России, а также войнам XX века, ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом 22 апреля сообщает Le Parisien.

Уточняется, что, как сообщила семья ученого, он скончался из последствий, вызванных COVID-19.

Отметим, Марк Ферро родился в 1924 году. С 1948 по 1956 год жил и преподавал историю в Алжире. В 1960 году он стал профессором, специализировался на советской и российской истории, написав диссертацию о революции 1917 года.

Кроме того, он являлся автором многих книг и монографий, в том числе о Первой мировой войне.