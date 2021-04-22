Самара, , 14:23 — REGNUM Мужчина, который 18 раз нарушил правила дорожного движения, погасил долг в размере 342 тысячи рублей после ареста его автомобиля в Самаре. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Сообщается, что в городе Самаре на исполнении у судебных приставов находились 18 исполнительных производств в отношении автовладельца, который не однократно нарушал правила дорожного движения (за что мужчину оштрафовали на сумму более 300 тысяч рублей).

Отмечается, что несмотря на то, что судебные приставы не раз направляли должнику требования о погашении задолженности, мужчина продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате отношении него были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора.

«Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных производств в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Toyota Land Cruiser200» составлен акт описи и ареста. Мужчина был предупрежден, что в случае непогашения задолженности иномарка будет передана на реализацию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что должник на следующий же день предоставил судебному приставу квитанцию о полном погашении задолженности.

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