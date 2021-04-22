Москва, , 14:11 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году имеет ряд отличий от его предыдущих посланий, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Если в 2020 году послание президента было стратегическим, по его результатам сменилось правительство, были снесены изменения в Конституцию РФ принято огромное количество законов то в 2021 году послание имеет, прежде всего, социально-экономическую направленность.

Все заявления главы государства не носят какого-то трансформирующего всю нашу жизнь характера, а они очень много чего улучшают и много чему помогают. Большое внимание было уделено социальной помощи и поддержке, особенно семей с детьми.

Что касается социального блока, отдельно хочется отметить такой момент: ранее наше общество стыдливо умалчивало про неполные семьи и про проблему с алиментами и вот, наконец, стали об этом говорить.

Ранее считалось, что в России консервативные ценности и никаких неполных семей у нас быть не может и, соответственно, таких людей не существует, как отдельной социальной группы. А неполная семья — это с социальной точки зрения значительно более проблемная тема, чем полная семья. И хорошо, что теперь неполным семьям будут отдельно помогать.

Что касается регионального блока, что инфраструктурные кредиты призваны расширить доступ регионов к финансированию крупных прорегиональных проектов. Это очень хорошо.

Президент огласил большое количество инициатив, который действительно дают вектор развития для регионов. Все называют вступление Путина посланием Федеральному собранию, а по сути его можно было бы назвать послание государственному совету.

Потому что основной слушатель, чью жизнь как бы меняют, и кому воплощать инициативы, это, прежде всего, региональные власти, во вторую очередь правительство РФ.

В послании Путина прозвучали конкретные решения — калибровка стратегии, калибровка подхода, качество жизни людей, благоустройство, газификация, развитие туризма, развитие предпринимательской среды.

Также прозвучало предостережение от соблазна бороться с ростом цен административными методами. Чтобы людей не пугал рост цен, нужно, чтобы люди больше зарабатывали, а не чтобы цены не росли. То есть Путин поставил конкретные задачи», — высказал своё мнение Глеб Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию.

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