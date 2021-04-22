Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправится в Румынию с официальным визитом. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что визит Залкалиани продлится с 22 по 24 апреля. В Будапеште запланирована его совместная встреча с главами иностранных дел Польши, Турции и Румынии Збигневом Рау, Мевлютом Чавушоглу и Богданом Ауреску. Также глава МИД Грузии планирует там встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В пресс-службе сообщили, что на встрече в Румынии министры будут обсуждать вопросы безопасности, а также интеграцию Украины и Грузии в НАТО.

Напомним, парламент Грузии проголосовал за вступление республики в НАТО в 2006 году. Тбилиси активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом, направляет на его миротворческие миссии грузинских военнослужащих и предоставляет инфраструктуру для переброски и снабжения натовских подразделений.

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