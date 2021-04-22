Джакарта, , 14:07 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что продолжит модернизацию вооруженных сил по трем направлениям, а именно армия, военно-воздушных силы и военно-морской флот, сообщает Antara.

По его словам, нынешнее состояние является неотложным, и необходимо ещё быстрее модернизировать военную технику страны.

Прабово Субианто заявил, что закупит у Южной Кореи еще три новые подводные лодки.

В настоящее время в поисках затонувшей подводной лодки задействованы пять индонезийских кораблей и один вертолет, а также 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Малайзии направили корабль MV Mega Bakti для помощи Индонезии в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402.

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