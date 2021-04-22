22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Юный герой защищает близкого человека от выродков. Сталкиваются две России — очень разных, как я говорил в начале. С одной стороны — осознанность и подвижничество, бесстрашие и мужество, а с другой — дурман и деградация, зло и грязь.

Платон Беседин, , 16:00 — REGNUM У нас любят ругать молодёжь. Традиционно. Повторяют ругань, как присказку. Не та молодёжь, неправильная она. Бу-бу-бу. Повторяют сие и довольствуются.

Мальчиш-Кибальчиш Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Ладно, чего уж там, мне и самому частенько не нравятся эти мальчики и девочки, юноши и девушки, что транслируют свою дрянь в Periscope, что ходят, матерясь и свиняча, по улицам, точно стая гиен. И я злюсь на них. Бывает, чего уж.

Но потом встречаешь — или узнаёшь — о юных героях, и всё переворачивается. В раз. Ну, или почти всё. Ведь сосуществуют рядом очень разные подростки и дети. Да и России — они сами по себе разные. Впрочем, это тема для отдельной беседы.

Вот новость долетает ко мне в Севастополь из Улан-Удэ (прекрасный город, кстати, с ядром-памятником Ленину, одна голова на постаменте — был я там): 12-летний мальчик защитил своего деда от пьяниц-вымогателей. И чуть не погиб в итоге. История, конечно, жуткая и показательная одновременно. В стиле киноленты «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов». Только жизнь фантастичнее вымысла. И суровее.

Замруководителя Следкома Бурятии Сергей Базаров навестил 12-летнего мальчика Пресс-служба СУ СКР по Бурятии

Мальчик приехал к деду. А у того постоянно вымогали деньги соседи-алкоголики. Классические такие мерзости, которые с утра до вечера бухают и оскотиниваются настолько, что проспиртовывают и загрязняют не только тело, но и душу, а дух их истончается и отпочковывается. Потому люди эти, превращённые в нелюдей, способны на любую дрянь. Отнимать деньги у старика — это не самое гадкое для них. И произошедшее далее это, собственно, подтвердило.

Однако в тот раз против мерзавцев встал 12-летний мальчик. Он оказался настолько отважен, что реально защитил деда. Один пацан, представляете? Сколько же мужества в нём! Сколько отваги! Вот скажите, откуда она берётся? Воспитывается? Или генетически закладывается? Или реально есть в наших людях нечто особенное? Поразительно!

Но черти упёрты, черти мстительны. Потому алкашня из четырёх человек в возрасте от 27 до 33 лет (им бы работать!) подстерегла мальчика в подъезде и на него напала. На 12-летнего пацана — вчетвером. Ну не мерзавцы? Сначала ударили бутылкой, после стали избивать. Похитили тысячу рублей. Хотели забрать телефон и кольцо, но мальчик накрепко сжал их в руке. А после сбежал. Представляете, ради мести и ради тысячи рублей черти творят такое с 12-летним ребёнком?

Что изумило меня в этом избиении больше всего — это то, что мальчик оставался по громкой связи в контакте с матерью. А били его не только мужики, но и две женщины. Женщины, понимаете? Возможно, у них тоже есть дети. Или могли бы быть. Впрочем, в чём феминизация состоялась — так это в том, что женщины теперь пьют наравне с мужчинами. А то и хуже.

Мальчик спасся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить его к награде. 12-летнему герою предложили задуматься о поступлении в Кадетский корпус Следственного комитета. Может, и так. А может, придумает для себя мальчик и что иное. Он герой, стопроцентный.

И что важно — не один он. Мне и гуглить не надо — сразу назову такого же героя (правда, с более трагичной судьбой): это Ваня Крапивин из Северодвинска, который защитил мать от пьяного выродка и погиб, получив удары гантелью. Посмертно его наградили медалью Следкома. И таких «крапивинских мальчиков» в нашей стране — сотни, тысячи. Уж поверьте.

Памятник Ивану Крапивину, защитившему мать Цитата из видео на YouTube

Будет больше, куда больше, если мы рассказывать о них научимся. Станем показывать их судьбы, их поступки, их геройства в прайм-тайм, а не вот этих, похожих на проститутошных упырей и вурдалаков из классической ленты «Вий». Поднимите мне веки — точно, поднимите, а то им приклеенные ресницы мешают. Вот только, конечно, помимо того, чтобы показывать юных героев, было бы замечательно, если б поводы выдавались не столь трагичные.

А так есть схожесть сюжетов, согласитесь. Беда. Юный герой защищает близкого человека от выродков. Сталкиваются две России — очень разных, как я говорил. С одной стороны — осознанность и подвижничество, бесстрашие и мужество, а с другой — дурман и деградация, зло и грязь. И развести эти две России необходимо по разные стороны. Хотя бы в смысловом пространстве. Тогда, возможно, будет толк. Дай Бог.

Ну, а что до четырёх выродков, набросившихся на мальчика. Я в них не верю. И вы в них не верите. Никто не верит. В другие времена их отправили бы трудиться на рудники — нынче всё куда гуманнее. В таких случаях — жаль. Но, может быть, общественный резонанс позволит сделать кару для этих чертей справедливо суровой. Обратно в ад их загнать не удастся — нет экзорцистов. Но вот подыскать им ад в колонии — самое то.