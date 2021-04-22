Душанбе, , 14:04 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года Таджикистан посетили 100,6 тыс. иностранных граждан, что втрое меньше, чем в январе—марте 2020 года. Об этом 22 апреля сообщает агентство «Авеста».

За отчетный период из Узбекистана в Таджикистан прибыли 67,9 тыс. человек, из России — 18,8 тыс., из Киргизии — 2,8 тыс. Около 58 тыс. иностранных граждан оцениваются как туристы. Этот показатель уменьшился на 80% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, в первом квартале на 85,7% уменьшилось число граждан Таджикистана, выехавших за границу, до 91,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Таджикистан посетили 410 тыс. иностранных граждан, что на 72% меньше, чем в 2019 году.

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