22 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Смирнов, , 14:57 — REGNUM



Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вердикт Высокого суда Лондона в отношении Темура Ахмедова — лишь одна из первых ласточек в числе новых дел против российских олигархов в судах западных стран, — заявил вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. — Охоту на их капиталы можно считать открытой. Решение об удовлетворении иска Татьяны Ахмедовой к собственному сыну вряд ли случайно прозвучало в день оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Фархад Ахмедов, как известно, входит в так называемый санкционный список «друзей Путина». Не исключено, что британцы дают представителям крупного российского бизнеса своего рода знак: так будет с каждым, кто поддерживает нынешний президентский курс, не пощадим даже ваших детей!»

По мнению политолога, Западу вовсе не обязательно на государственном уровне вводить специальные санкции против российских капиталов и собственности за рубежом. Санкции требуют длительного процесса согласований. Между тем противостояние России с Западом уже переросло в новую холодную войну. Что называется, времени на раскачку и долгие переговоры между союзниками нет. Поэтому в ход идут отработанные приемы «законного отъема денег» у представителей российского бизнеса.

«Охота за состоянием Фархада Ахмедова со стороны британского правосудия давно вышла за рамки сугубо «семейного дела», — считает политолог. — Призывы к заморозке активов российских олигархов на Западе звучат всё чаще и громче. Судя по тому, как освещается тяжба Фархада Ахмедова с экс-супругой в западных СМИ, политический аспект вытесняет чисто юридические детали этого дела».

Как считает политолог, грабеж под благовидными предлогами — вполне отработанная Западом технология. Косвенным признаком готовящейся спецоперации являются «нравоучения» судьи Ноулз, которыми она сопровождала свое решение. Судья даже процитировала Льва Толстого, гневно «обличая» Темура Ахмедова. Но о какой морали может идти речь, когда родная мать подает в суд на сына?!

Фархад Ахмедов заявил, что вердикт суда и деятельность Burford «не заслуживают даже презрения». А Темур Ахмедов, убедившийся в том, что «беспристрастность» английского суда не более чем миф, получает российский паспорт и собирается жить и работать в России. Его таланты и заработанные деньги принесут здесь больше пользы и признания.

Политолог напомнил, что Фархад Ахмедов — единственный из российских предпринимателей, который осмелился бросить вызов британскому правосудию, а известную компанию Burford и вовсе поставил на колени — в настоящее время она потеряла 70 процентов своей капитализации.

«Таких «файлов», как с Ахмедовым, в истории этой юридической компании не было, — говорит эксперт. — Как известно, Фархад Ахмедов в ущерб своим интересам отказался давать показания в лондонском суде, чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию в качестве акционера Газпрома. Интересы государства Ахмедов поставил выше собственных, что само по себе заслуживает уважения. Получается, что сейчас, когда маски сброшены и истинные намерения британцев стали очевидны, Фархад Ахмедов оказался на переднем краю борьбы с западными «экспроприаторами» российских капиталов».

Политолог считает, что противостояние Запада с Россией приобрело характер новой холодной войны. И один из главных «фронтов» — экономический.

«Целью западных санкций и «охоты» на капиталы российских олигархов является подрыв экономической стабильности России, — говорит эксперт. — Поэтому давление на наш бизнес на Западе будет усиливаться».

«Однако российский бизнесмен доказал, что сопротивляться откровенному рейдерству под прикрытием «правосудия» можно и нужно. Его пример должен вдохновить других его коллег на решительный отпор западным мошенникам в судебных мантиях», — резюмирует политолог.