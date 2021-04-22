Тюмень, , 14:03 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году зарегистрировано 4244 ипотеки по льготной ставке, осуществлена регистрация 559 сельских ипотек. Об этом депутатам регионального парламент сообщили в областном Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Тюменская область по количеству зарегистрированных льготных ипотек находится на первом месте и на втором месте по регистрации сельской ипотеки в Уральском федеральном округе.

Из общего объема услуг по кадастровому учёту и регистрации прав 37% оказано в электронном виде, отмечают в ведомстве.