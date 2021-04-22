Москва, , 14:02 — REGNUM В администрации президента РФ больше не будут комментировать ситуацию с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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За разъяснениями по этой теме нужно обращаться в Федеральную службу исполнения наказаний, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Мы больше не имеем возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, вот этого гражданина, этого осужденного. И не будем этого делать, потому что мы не располагаем информацией, мы её не получаем», — пояснил Песков.

По его словам, если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчёт соблюдения законности, то обращаться следует в прокуратуру, которая занимается «именно обеспечением законности».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, в разных городах России состоялись несогласованные акции в поддержку отбывающего наказание в колонии во Владимирской области Алексея Навального. Полиция задержала свыше тысячи участников протестных мероприятий.

По данным политолога Сергея Карнаухова, акцию в поддержку Навального поддержали на улице всего 2,8% от его подписчиков.