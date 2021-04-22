Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону сократят число мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 22 апреля.

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В частности, будет закрыт прививочный кабинет в торговом центре «Большой». Мобильный пункт на территории рынка «Александровский» переедет на один день на территорию жилого комплекса «Красный ворота». Кабинет будет открыт 25 апреля с 10:00 до 14:00 мск.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 300 пунктов вакцинации от COVID-19. Власти намерены увеличить число прививочных кабинетов в случаев необходимости.

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