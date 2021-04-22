Москва, , 14:03 — REGNUM Ряд российских операторов сотовой связи не исполняют предписаний Федеральной антимонопольной службы. Об этом ИА REGNUM 22 апреля заявил директор правового департамента банка «Ренессанс Кредит» Сергей Королев.

По его словам, начиная с декабря 2017 года, российские операторы связи так называемой «большой четверки» в одностороннем порядке начали повышать тарифы на смс-сообщения для частных банков.

«В конце 2017 года в ФАС России обратился ряд банков с жалобами на такие действия, выразившиеся в резком и значительном увеличении стоимости смс-рассылки для частных банков по сравнению с государственными банками, — рассказал Королев. — По результатам анализа заявлений и других доказательств по делу, ФАС России в мае 2019 года вынесла отдельные решения и предписания в отношении каждого оператора связи».

ФАС решила, что операторы установили монопольно высокую цену на услугу смс-рассылки, а также дискриминационное ценообразование. В судебном споре, который последовал вслед за этим решением, Фемида встала на сторону ФАС.

Однако, по словам Королева, до настоящего времени операторы связи не исполняют предписаний ФАС России в части установления тарифов, существовавших до их повышения.

«[Наш] банк продолжает нести убытки, и вынужден был обратиться в суд для защиты своих прав и интересов», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд крупных сотовых операторов грозили повысить стоимость тарифов для некоторых абонентов.

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