Москва, , 14:08 — REGNUM Разработчики «Одноклассников» добавили в социальную сеть бесплатные звуковые стикеры. Об этом 22 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, новые стикеры помечены иконкой «динамика», при нажатии на которую можно посмотреть анимацию, а также послушать звук. Дело в том, что стикеры при отправке в сообщениях не воспроизводят его по умолчанию.

Добавим, что новые стикеры уже доступны в десктопной версии приложения, а также в последних версиях на iOS и Android-устройствах. Свой набор «говорящих» анимаций создали исполнители Тимур Родригез, IOWA, Бьянка и другие знаменитости.

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