Москва, 22 апреля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Законопроект о выплатах родителям, занимающимся воспитанием детей, разработали депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная Дума РФ

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Инициатива направлена на реализацию послания президента Федеральному собранию и позволит значительно повысить рождаемость, отметил парламентарий.

«Законопроект устанавливает ежемесячные выплаты на детей, рожденных (или усыновленных) с 1 января 2022 года в семьях, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием ребенка. Речь идет о так называемой «родительской зарплате» или «зарплате для мам», поскольку воспитанием детей чаще занимаются наши женщины», — рассказал Миронов.

Ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума назначаются семьям, чей среднедушевой доход ниже трех прожиточных минимумов в субъекте РФ.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.