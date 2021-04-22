Казань, , 14:29 — REGNUM В Казани осужденного, сбежавшего 21 апреля из зала суда Кировского района, задержали сегодня в городском микрорайоне Юдино, сообщает «Бизнес Online».

Как оказалось, мужчина скрывался в одной из квартир по улице Нурислама Фаттаха. В настоящее время его доставили в следственный изолятор. На беглеца планируют завести еще одно уголовное дело за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

ИА REGNUM напоминает, в Казани из здания мирового суда Кировского района до прибытия конвоя сбежал осужденный. Ранее его судили за кражу, по решению суда он получил условный срок. Мужчина нарушил порядок отбывания своего наказания, в связи с этим условный срок заменили на реальный. Полиция вела розыск сбежавшего.

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