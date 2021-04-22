Уфа, , 14:00 — REGNUM Акция «Георгиевская ленточка», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, стартовала в Уфе. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба администрации глава Башкирии.

Сообщается, что в каждом районе города на площадях, около торговых центров, парков культуры, на автобусных остановках добровольцы будут раздавать жителям и гостям города этот символ воинской славы. Акция стартовала 22 апреля на площади им. С. Орджоникидзе.

Отмечается, что организаторами акции в Уфе являются комитет по делам молодежи администрации города и городской «Центр патриотического воспитания молодежи».

«Целями проведения акции являются формирование чувства гордости и сопричастности к Победе, сохранении и передачи новым поколениям памяти о том, кто и какой ценой добился Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — сообщают организаторы акции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в акции «Бессмертный полк» в Башкирии примут участие около 400 тысяч человек.