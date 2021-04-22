Калуга, , 14:40 — REGNUM Калужский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю УМВД России по Калужской области за мошенничество с использованием служебного положения, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Подсудимый, используя изъятый у задержанного за незаконный оборот наркотиков гражданина мобильный телефон, его паспортные данные, имеющиеся в материалах дела, оформил микрозайм на имя задержанного гражданина и перевел деньги на свой счёт. Обвиняемый по уголовному делу в тот момент находился в следственном изоляторе и не мог оформить кредит на свое имя.

Суд признал бывшего следователя виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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