Калуга, 22 апреля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю УМВД России по Калужской области за мошенничество с использованием служебного положения, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Подсудимый, используя изъятый у задержанного за незаконный оборот наркотиков гражданина мобильный телефон, его паспортные данные, имеющиеся в материалах дела, оформил микрозайм на имя задержанного гражданина и перевел деньги на свой счёт. Обвиняемый по уголовному делу в тот момент находился в следственном изоляторе и не мог оформить кредит на свое имя. Данный факт был выявлен при непосредственном участии оперативников подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области. Кроме того, фигурант был ранее уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд признал бывшего следователя виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.