Брюссель, , 13:58 — REGNUM Технические характеристики сертификатов о вакцинации, которые предполагается ввести на территории Европейского союза с июня текущего года, согласовали страны — члены сообщества. Об этом 22 апреля говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

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«Через месяц после предложения Еврокомиссии о цифровом сертификате представители государств — членов сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики внедрения этой системы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЕК считает крайне важным продвижение работ по техническому внедрению таких цифровых сертификатов параллельно с идущим законодательным процессом для того, чтобы обеспечить их внедрение на всей территории ЕС к июню 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти ФРГ намерены закупить до 30 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».