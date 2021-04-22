Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Вопрос миграции станет для Республиканской партии США инструментом возвращения себе контроля над конгрессом, заявил Александр Болтон в статье, вышедшей 22 апреля в The Hill.

Издание отмечает, что опросы общественного мнения демонстрируют высокий рейтинг поддержки действующего президента страны Джо Байдена на фоне больших темпов вакцинации и перспектив оживления экономики. Тем не менее, опросы также указывают на то, что выбранный Байденом курс по решению проблемы наплыва мигрантов на южной границе сопряжен с проблемами для демократов, что создает возможность для Республиканской партии.

По словам сенатора-республиканца Джона Тьюна, вопрос миграция станет «мощным оружием» для его партии, тогда как ее политические противники из Демократической партии окажутся уязвимыми, если «они не предложат решения того, что происходит» на южной границе.

«Это очень острая проблема. Она была таковой в прошлом, и, я думаю, таковой она и останется», — отметил он.

«Если они хотят политики открытых границ, это не то, что получит поддержку большинства в стране», — добавил республиканец.

С ним согласился сенатор Джон Корнин, который совместно с другими сопартийцами пытался показать, что Белый дом не стремится решать проблему наплыва мигрантов на границу совместно с Республиканской партией.

«Я уверен, что это будет очень значительной темой. Хаос на границе является прямым результатом политических решений, принятых [президентом] Джо Байденом и [вице-президентом] Камалой Харрис, и [он] является причиной гуманитарного кризиса, кризиса общественного здравоохранения и кризиса национальной безопасности «, — подчеркнул сенатор Тед Круз, по предположению которого в следующем году эта проблема будет «очень серьезной» проблемой для кандидатов в Конгресс от Демократической партии.

Республиканцы считают, что контроль над Конгрессом находится в пределах их досягаемости, поскольку Сенат разделен на 50 на 50, а преимущество демократов ограничивается лишь шестью местами в палате представителей. Кроме того, так сложилось, что партия президента теряет места на промежуточных выборах.