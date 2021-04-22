Москва, , 13:57 — REGNUM Доход председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой за 2020 год превысил 7,1 млн рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе членов ЦИК, опубликованных 22 апреля на сайте комиссии.

В соответствии с декларацией о доходах, Памфилова получила в минувшем году 7 млн 145 тыс. 509 рублей. Её доход за 2019 год превысил 5,6 млн рублей.

Глава ЦИК владеет земельным участком площадью 2033 кв. м, домом и гаражом, а также автомобилем Volkswagen Beetle.

Наибольший задекларированный доход в ЦИК — у члена комиссии Бориса Эбзеева. Он заработал за год более 10,8 млн рублей.

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