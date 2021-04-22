Воронеж, , 13:53 — REGNUM Число воронежцев, получивших прививки от коронавируса, превысило 200 тыс. человек, об этом 22 апреля сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области. Таким образом, в регионе вакцинированы чуть менее 10% общей численности населения (по данным на 1 января 2021 года в регионе проживает 2,305 млн человек).

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«Очередная важная отметка пройдена — в Воронежской области от коронавируса привились более 200 тысяч человек. А точнее — 202 783. А двукратно 131 543. Напомню, что масочный режим в регионе можно отменить, когда вакцинацию пройдёт 70% взрослого населения. Продолжаю держать вопрос на личном контроле», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 апреля в Воронежской области подтверждено 79 261 случай заражения коронавирусом, в том числе 74 405 человек выздоровели. Скончались 3 156 ковид-пациентов.