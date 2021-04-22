Москва, , 13:55 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Maserati представил на российском рынке рестайлинговую версию Maserati Levante с двигателем V8. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внешне автомобиль изменился не сильно. Здесь наибольшие изменения получили задние фонари с другим разделением на секции.

В салоне автопроизводитель установил современный мультимедийный комплекс Maserati Connect. При этом размер его экрана остался прежним. Зато комплекс теперь имеет более быстрый процессор. Также для мультимедиа доступно обновление «по воздуху» и появилась функция взаимодействия с гаджетами.

Модификация Levante в России оснащена битурбированным мотором V8 Ferrari F154 объёмом 3,8 литров. Двигатель агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Стоимость базовой комплектации Maserati Levante GTS равна 13 700 000 рублей.

Ранее американская фирма 7 Designs из Нью-Йорка представила пакет Aria для готовящегося к продаже суперкара Maserati MC20. В общей сложности будут выпущены 25 тюнинг-пакетов. Они, по словам представителей компании, должны придать экстерьеру суперкара «гоночный ДНК».

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