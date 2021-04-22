Душанбе, , 13:52 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном составил $271,3 млн, что на 6,8% больше, чем в январе—марте 2020 года. Об этом 22 апреля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.

За отчетный период товарооборот между Россией и Таджикистаном уменьшился на 14%, до $223,5 млн. Республика в основном импортирует нефтепродукты, зерно, муку, масло и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—февраля 2021 года товарооборот между Таджикистаном и станами Содружества Независимых Государств (СНГ) составил $409,4 млн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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