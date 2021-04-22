Москва, 22 апреля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко могут продлиться много часов. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 22 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременная

Он уточнил, что общение глав государств начнётся ориентировочно в 17:00 мск. Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.

«Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдёт в поздний вечер», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков не стал увязывать вопрос об интеграции России с Белоруссией и сотрудничество в отражении внешних угроз.

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