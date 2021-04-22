Москва, 22 апреля 2021, 13:48 — REGNUM Инициатива России провести саммит стран «ядерной пятёрки» сохраняет свою актуальность. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин «ещё раз подчеркнул актуальность инициативы о саммите «ядерной пятерки» и особую ответственность, которую ядерные державы несут».
Песков добавил, что глава государства ранее обозначал основные задачи возможного саммита, «чтобы сформулировать стоящие угрозы и основные подходы, которыми следует руководствоваться в поисках решений на существующие вызовы».
Как сообщало ИА REGNUM, китайские власти поддерживают предложение президента России Владимира Путина о проведении личной встречи глав государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, когда это позволят сделать эпидемиологические условия.
Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает провести саммит постоянных членов СБ ООН в очном формате сразу, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.