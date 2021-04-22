Тюмень, , 13:48 — REGNUM В Тюменской области сокращается число плательщиков взносов по обязательному социальному страхованию. Тюменское отделение Фонда социального страхования РФ отчиталось 22 апреля перед депутатами регионального парламента.

Численность страхователей на конец 2020 года составила 45 006, что на 1967 меньше, чем на конец 2019 года (46 973). Снижение составило 4,2%.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях, организациях и в бизнесе, уплачивающих страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2020 году составила 492 706 человек. Это на 10 986 человек, или на 2,2%, меньше, чем в 2019 году.

При этом растёт сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц. В 2020 году она составила 303,245 млрд рублей, в 2019 году — 287,846 млрд рублей.