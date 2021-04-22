Москва, , 13:47 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задало новые стандарты в социальной политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

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"Послание очень важное прозвучало. Задумайтесь, совершенно новые стандарты реализации социальной политики. Никогда, ни в те тучные годы Советской власти, ни в годы обещаний и принятия популистских законов в 1990-е не принимались решения, вчера озвученные», — заявил Володин.

Госдуме в первоочередном порядке необходимо принять порядка десяти законов в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию, сообщил спикер Госдумы.

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