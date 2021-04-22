Симферополь, , 13:46 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками объявлено на территории Крыма на 23 апреля, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ночью и утром 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки — 1…-3», — уточнили в МЧС.

Спасатели предупреждают об опасности возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов, а также возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Добавим, что по прогнозу Росгидромета, в Симферополе 22 апреля ожидается до +16 градусов, днём 23 апреля воздух прогреется до +17 градусов, к воскресенью 25 апреля будет чуть прохладнее — до +14.